عبد الحفيظ: برج العرب ' وشه حلو علينا ' .. وهذه رسالتي لحكم المباراة

يؤمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الملاعب الجيدة مثل برج العرب هي من تجعل فريقه يظهر بشكل مميز ويحقق الفوز في مباراياته.

وكان الأهلي قد اكتسح اتحاد الشرطة في المباراة المؤجلة بينهما من خامس جولات الدوري المصري بسبعة أهداف مقابل ثلاثة (طالع التفاصيل).

وتحدث مدير الكرة بالأهلي لقناة "أون تي في" عقب نهاية المباراة قائلا:"هل رأيتم كيف نظهر بشكل مميز في الملاعب الجيدة"؟

وكان الأهلي قد اشتكى في أكثر من مناسبة من خوض مبارياته بملعب بترسبورت مطالبا بلعبها في القاهرة، الدفاع الجوي، برج العرب، أو الإسكندرية.

وواصل عبد الحفيظ حديثه"برج العرب ملعب جيد للغاية يجعلنا نظهر بشكل جيد وهذا الأمر واضح للعيان".

وأضاف"هذا الملعب يجعلنا نتفائل فنحن لم نخسر عليه مباراة قمة أو آخر مبارياتنا التي خضناها هنا في الدوري".

وأردف موجها رسالة لحكم المباراة"ليس معنى أن فريق ما فائز بنتيجة كبيرة أن تحتسب ركلة جزاء لإرضاء المنافس".

وأتم"أهم شيء هو أن تحتسب ركلة جزاء صحيح بغض النظر عن نتيجة المباراة أيا كانت، ولكن ليس من الصحيح احتساب أي ركلة مشكوك في صحتها".