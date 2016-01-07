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ميركل تدعو للتحقيق في تعرض سيدات للسرقة والتحرش في احتفالات رأس السنة

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ميركل تدعو للتحقيق في تعرض سيدات للسرقة والتحرش في احتفالات رأس السنة ميركل تدعو للتحقيق في تعرض سيدات للسرقة والتحرش في احتفالات رأس السنة

المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس إن على السلطات إجراء تحقيق مستفيض في الاعتداءات على سيدات خلال احتفالات العام الجديد بمدينة كولونيا التي أثارت صدمة في البلاد.

وبحسب رويترز قالت الشرطة إن نحو 90 سيدة أبلغن عن تعرضهن للسرقة أو التهديد أو التحرش في احتفالات العام الجديد خارج كاتدرائية المدينة من قبل شبان كان معظمهم ثملين. ووصفت الأحداث بأنها تمثل “بعدا جديدا في عالم الجريمة”.

وقال قائد الشرطة في المدينة أن المهاجمين فيما يبدو من “أصول عربية أو شمال أفريقية.”

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في برلين عقب لقائها برئيس الوزراء الروماني “ما وقع في ليلة رأس السنة غير مقبول إطلاقا.”

وأضافت “شعور السيدات في هذا الموقف بالضعف التام و(الحاجة) للشفقة بالنسبة لي شخصيا أمر لا يحتمل لذا ينبغي الكشف عن كل ما حدث.”

وقالت المستشارة الألمانية إنها ستدرس اتخاذ إجراءات منها تغيير القانون وزيادة عدد أفراد الشرطة.

وتابعت قائلة “ينبغي علينا ان نستمر في الحديث عن أسس تعايشنا الثقافي في المانيا.”

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