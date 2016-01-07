ضبط راكب قادم من تركيا حاول تهريب أجهزة «تابلت»

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، دخول أعداد كبيرة من أجهزة التابلت المهربة داخل للبلاد بحوزة راكب مصري الجنسية، قادم من تركيا ​دون سداد الرسوم الجمركية.

كان مفتشو الجمارك، حمدي عبد الحفيظ، وراضي مجدي جابر موسى، اشتبهوا بحقائب أحد الركاب مصري الجنسية، قادم من تركيا إلى الغردقة على إحدى الرحلات، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على أعداد كبيرة من أجهزة التابلت حديثة الصنع.

وتم إخطار سلطان صالح مدير جمارك مطار الغردقة، وأيمن عسقلان، مدير عام جمارك الغردقة، وتم تحرير محضر ضبط للراكب وتقديمه للجهات المسئولة والتحفظ على المضبوطات.​