مصر تدين التفجير الإرهابي بمدينة زليتن الليبية

أكدت وزارة الخارجية في بيانًا لها عن إدانة جمهورية مصر العربية، لحادث التفجير الإرهابي في مركز تدريب للشرطة بمدنية زليتن الليبية، والذي راح ضحيته العشرات من أبناء الشعب الليبي.

وأشارت الخارجية، إلى أن وقوع مثل تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة، يؤكد مرة أخرى على الضرورة الملحة لدعم المؤسسات الأمنية الشرعية في ليبيا، وعلى رأسها الجيش الوطني، وسرعة رفع القيود المفروضة على حصوله على الأسلحة والذخيرة المطلوبة لمواجهة التمدد السرطاني للتنظيمات الإرهابية، والتي تمثل تهديدًا بالغًا ليس فقط للدولة الليبية، وإنما علي دول الجوار المباشر وغيرها.

ودعت مصر الأطراف الليبية إلي إعلاء المصلحة العليا للبلاد، وتجاوز المصالح الضيقة والجهوية، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، و تطلعها للتعاون مع أعضاء المجلس الرئاسي ودعم جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني فى اقرب وقت ممكن وفقًا للاتفاق السياسي.