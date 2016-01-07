استطلاع: مرشح “العمال البريطاني” المسلم الأقرب للفوز بمنصب عمدة لندن

كشف استطلاع جديد للرأي اليوم الخميس، عن أن مرشح حزب العمال المسلم، صديق خان، في طريقه ليصبح عمدة العاصمة البريطانية لندن.

ووسع خان الفارق بينه وبين منافسه مرشح حزب المحافظين، زاك جولدسميث، منذ آخر استطلاع مشابه جرى في شهر نوفمبر الماضي، وقبل الانتخابات المقررة في شهر مايو القادم.

> ووضع استطلاع مؤسسة “يو جوف” لصالح محطة “ال بي سي” الإذاعية صديق خان على بعد سبع نقاط أمام جولدسميث، بينما احتل مرشح حزب الاستقلال المركز الثالث قبل مرشحي حزبي الديموقراطيين الليبراليين وحزب الخضر.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال الاستطلاع فإن خان يزداد تفوقه إلى 10% أيًا تم استبعاد المرشحين الآخرين، مشيرا إلى أنه احتل المركز الأول في الاستطلاع بنسبة 31%، مقارنة بزاك جولدسميث (24%)، بينما احتل مرشح حزب الاستقلال بيتر وايتل المركز الثالث بنسبة 4%.

ويعزز فوز حزب العمال بمنصب عمدة لندن لخلافة العمدة الحالي بوريس جونسون من قيادة الزعيم الحالي للحزب جريمي كوربين، الذي تثار دوما تكهنات حول وجود خطط من قيادات الحزب للإطاحة به.

ووجه الاستطلاع سؤالا للناخبين حول كيف سيصوتون في انتخابات بلدية لندت إذا أقيمت الانتخابات يوم غد.

ورغم ذلك لايزال هناك 32% من الناخبين مترددين مع بقاء أربعة أشهر على الانتخابات، مما يؤكد على أن فرص المرشحين لاتزال متاحة.