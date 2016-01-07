أخبار عاجلة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

استطلاع: مرشح “العمال البريطاني” المسلم الأقرب للفوز بمنصب عمدة لندن

Google+ Print
استطلاع: مرشح “العمال البريطاني” المسلم الأقرب للفوز بمنصب عمدة لندن استطلاع: مرشح “العمال البريطاني” المسلم الأقرب للفوز بمنصب عمدة لندن

صديق خان – أرشيفية

كشف استطلاع جديد للرأي اليوم الخميس، عن أن مرشح حزب العمال المسلم، صديق خان، في طريقه ليصبح عمدة العاصمة البريطانية لندن.

ووسع خان الفارق بينه وبين منافسه مرشح حزب المحافظين، زاك جولدسميث، منذ آخر استطلاع مشابه جرى في شهر نوفمبر الماضي، وقبل الانتخابات المقررة في شهر مايو القادم.
> ووضع استطلاع مؤسسة “يو جوف” لصالح محطة “ال بي سي” الإذاعية صديق خان على بعد سبع نقاط أمام جولدسميث، بينما احتل مرشح حزب الاستقلال المركز الثالث قبل مرشحي حزبي الديموقراطيين الليبراليين وحزب الخضر.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال الاستطلاع فإن خان يزداد تفوقه إلى 10% أيًا تم استبعاد المرشحين الآخرين، مشيرا إلى أنه احتل المركز الأول في الاستطلاع بنسبة 31%، مقارنة بزاك جولدسميث (24%)، بينما احتل مرشح حزب الاستقلال بيتر وايتل المركز الثالث بنسبة 4%.

ويعزز فوز حزب العمال بمنصب عمدة لندن لخلافة العمدة الحالي بوريس جونسون من قيادة الزعيم الحالي للحزب جريمي كوربين، الذي تثار دوما تكهنات حول وجود خطط من قيادات الحزب للإطاحة به.

ووجه الاستطلاع سؤالا للناخبين حول كيف سيصوتون في انتخابات بلدية لندت إذا أقيمت الانتخابات يوم غد.

ورغم ذلك لايزال هناك 32% من الناخبين مترددين مع بقاء أربعة أشهر على الانتخابات، مما يؤكد على أن فرص المرشحين لاتزال متاحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا