الداخلية: مقتل 3 كوادر من لجان العمليات النوعية للإخوان

قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الوطنى نجح فى كشف هوية مرتكبى حادث إطلاق الأعيره النارية على رئيس جامعه الزقازيق " بالإنابه " ما أسفر عن إصابة قدمية بطلقات فى القضيه رقم 74521 جنح مركز الزقازيق لسنة 2015.

وأوضح المصدر أن المتهمين ينتمون لإحدى لجان العمليات النوعيه المنبثقة عن الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان الإرهابية فى الشرقية ،والتى إتخذت إحدى الأوكار التنظيمية للإختباء وتجهيز العبوات المتفجرة المستخدمة فى الحوادث الإرهابية .

وتابع مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية :بإستهداف وكر المتهمين بإحدى الشقق بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان فوجئت القوات بإطلاق وابل من النيران عليها فتعاملت بالمثل وقتلت3 من الإرهابيين هم كلا من " نشأت.م" مسئول لجنة العمليات النوعيه القائمة على تنفيذ واقعة إطلاق النيران على رئيس جامعه الزقازيق " بالإنابة " وهو طالب فى كليه الزراعه ومقيم فى مركز فاقوس " محكوم عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات فى القضيه رقم 15857 جنايات ثان الزقازيق لسنة 2013" أحداث عنف بالجامعه" ومطلوب ضبطه فى القضيه رقم 8828 إدارى مركز فاقوسلسنة 2014" لجنة العمليات النوعيه بفاقوس" ، و" محمد.م" عضو لجنة العمليات النوعيه والقائم على رصد تحركات رئيس جامعه الزقازيق ومن المشاركين فى الواقعه ، وهو طالب بكلية الدراسات الإسلاميه جامعة الأزهر ومقيم فى مركز الزقازيق "محكوم عليه بالسجن الغيابى 10سنوات فى القضيه رقم 376 جنايات عسكريه كلى الإسماعيليه لسنة 2015 " أحداث شغب وعنف" ،والقضية رقم 506 جنح أول الزقازيق لسنة 2014 "أحداث عنف وشغب"، والقضية رقم 49943 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2014 "إشعال النيرانفى بقطبان السكه الحديد بمركز شيبا"، القضية رقم 50697 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2015 "تفجير عبوه خلف برج القضاة بالزقازيق" ، و"ماهر.ع" عضو لجنة العمليات النوعيه ومسئول تصنيع العبوات المتفجره موظف بشبكة الرى ومقيم فى مركز كفر صقر ومطلوب ضبطه فى القضايا أرقام 365 إدارى مركز كفر صقر لسنة 2015" تفجير عبوه "، 235 إدارى مركز كفر صقر لسنة 2015 "تفجير خط السكة الحديد بكفر صقر"و ، 1217 إدارى مركز كفر صقر لسنة 2015 "تفجير كشك كهرباء "و 1347 إدارى مركز كفر صقر لسنة 2015 " لجنه العمليات النوعيه بكفر صقر".

وضبطت القوات داخل الشقة ضبط معمل لإعداد وتصنيع المتفجرات بمنزله ، وسلاح آلى بخزينة تحوى الذخيرة الخاصة به ، وبندقية خرطوش ، و 1850 جنيه ، و 5 تليفون محمول ، دراجه بخاريه بدون لوحات معدنيه " ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال الواقعه وإخطار النيابه العامه لمباشره التحقيقات .

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها فى ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع الدعم اللوجيستى لعناصرها والتصدى للبؤر الإرهابيه والإجراميه والخارجين عن القانون للحيلوله من زعزعه أمن وإستقرار البلاد وردع كل من تسول له نفسه إرتكاب أية أعمال إجراميه تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية فى كافة ربوع الجمهورية .