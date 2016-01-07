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هأارتس: إسرائيل حاولت التوسط لإنهاء الخلافات بين تركيا ومصر

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هأارتس: إسرائيل حاولت التوسط لإنهاء الخلافات بين تركيا ومصر هأارتس: إسرائيل حاولت التوسط لإنهاء الخلافات بين تركيا ومصر
كشفت صحيفة "هأارتس" الاسرائيلية النقاب عن أن المصرية طلبت مؤخرة من الحكومة الاسرائيلية ارسال توضيحات فيما يتعلق بمحادثات المصالحة بين إسرائيل وتركيا، موضحة أن الحكومة المصرية تحفظت على أن يكون لتركيا اى دور فى قطاع غزة .

وأضافت الصحيفة أن الحكومة المصرية طلبت إسرائيل بإبلاغها عن هل ستلتزم أمام تركيا بتخفيف الحصار على قطاع غزة .

ونقلت الصحيفة عن مسئولين كبار فى تل أبيب أن معارضة الحكومة المصرية أحد الاسباب فى عدم التوصل لاتفاق نهائى لعودة العلاقات إلى طبيعتها بين تل أبيب وأنقرة .

وأكد المسئولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يخشى من اى تخلى من قبل الجانب التركى فيما يتعلق بقطاع غزة فى الاتفاق، قد يؤدى إلى المساس بالعلاقات الاستراتيجية مع .

وكشفت الصحيفة النقاب عن ان إسرائيل حاولت التوسط بين مصر وتركيا لإزالة حدة التوتر بين البلدين، حتى يتم تقليل معارضة مصر لتدخل تركيا فى قطاع غزة .

وأضافت الصحيفة أن مسئولين بالخارجية المصرية التقوا بالسفير الإسرائيلى حاييم كورن لمعرفة صحة التقارير التى تشير إلى قرب التوصل الى اتفاق بين انقرة وتل أبيب لإنهاء الخلاف بينهما، كما قام القائم بأعمال السفير المصرى لدى تل ابيب بإرسال رسائل مشابهة إلى مسئولين بالخارجية الإسرائيلية .

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مصر 365

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