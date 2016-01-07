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"اليوم السابع": خارطة التصالح مع شباب يناير

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"اليوم السابع": خارطة التصالح مع شباب يناير "اليوم السابع": خارطة التصالح مع شباب يناير
تحت عنوان "خارطة التصالح مع شباب يناير"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" ملامح خطة المصالحة بين شباب 25 يناير والدولة، من خلال إصدار المزيد من قرارات العفو عن الشباب المتهمين بقانون التظاهر، وفتح الباب لدمجهم فى الأحزاب والحياة السياسية، فى محاولة للحد من تخفيف حدة الاحتقان لدى الشباب.

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