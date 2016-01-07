ننفرد بنشر صور محاولة استهداف 40 سائحا إسرائيليا بفندق الأهرامات الثلاثة

ينفرد "اليوم السابع" بنشر صور حادث الاعتداء على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم والذى وقع صباح اليوم الخميس من قِبَل جماعة الإخوان.

وتوضح الصور مغادرة 40 سائحا من عرب إسرائيل الفندق، والصعود إلى الأتوبيس ومعهم أمتعتهم للتوجه إلى مدينة طابا لقضاء باقى رحلتهم.

وتشير الصور إلى خروج العناصر الإجرامية من الشارع المجاور للفندق، مرتدين ملابس سوداء وأقنعة سوداء على وجوههم، وتوضح الصور أيضًا قيام فرد شرطة السياحة وتأمين الأفواج بسرعة إدخالهم للفندق مرة أخرى والتعامل مع العناصر الملثمة.



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