أسباب ارتفاع ضغط الدم أهمها تناول أدوية الكورتيزون والأدرينالين

ضغط الدم المرتفع إحدى المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل كثيرة مثل تناول الأطعمة الغنية بالأملاح أو بعض الأدوية التى تحتوى على مواد تساهم فى رفع مستوى ضغط الدم فى الجسم. ضغط الدم العالى

>حول ذلك يقول دكتور حسنى الفيومى، استشارى الباطنة والسكر بمستشفى الطلبة بالمنوفية، إن الضغط المرتفع عبارة عن ارتفاع مستوى ضغط الدم عن معدله الطبيعى فى الجسم مما يتسبب فى حدوث بعض المشاكل الصحية مثل الصداع وبعض المشاكل بالمخ. الأدوية التى تتسبب فى ارتفاع ضغط الدم

>واستكمل د. حسنى قائلا "هناك بعض الأدوية تتسبب فى ارتفاع الضغط عن مستواه الطبيعى حيث تساهم بعض الأدوية المحتوية على مادة الكورتيزون فى ارتفاع ضغط الدم والأدوية المحتوية على مشتقات الأدرينالين، وكذلك بعض الفيتامينات التى تحتوى على مادة الجنسينج". ارتفاع ضغط الدم بسبب الغذاء غير الصحى

>وتابع د. حسنى قائلا "هناك بعض الأغذية التى تحتوى على المواد الحافظة والتى تحتوى على قدر كبير من الأملاح والصوديوم التى تساهم فى ارتفاع ضغط الدم عن مستواه الطبيعى".

شبكةعيونالإخبارية

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