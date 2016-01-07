بالصور: جولة تسوّق مع هيفاء وهبي

تستغل الفنانة هيفاء وهبي فرصة وجودها في مصر، للقيام بجولات تسوق في عدد من المولات، حيث نشرت صور لها مع إيناس علي، خلال إحدى هذه الجولات.

ومن المعروف أن هيفاء تتواجد حالياً في مصر، حيث تتعاون مع الملحن والشاعر عزيز الشافعي في أغنية "حبيتك حبيتك"، حيث قام الاخير بنشر مجموعة صور، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" ومنها صورة تجمعه بـ هيفاء وهبي، خلال تواجدهما في إستديو الموزع أمير محروس الذي يتولى توزيع الأغنية، بحضور مدير أعمالها ومنظم الحفلات الشهير تامر عبد المنعم.

يُذكر أن هذا التعاون ليس الأول بين هيفاء وهبي وعزيزالشافعي، حيث كانا قد تعاونا سابقاً في مجموعة أغنيات هي : "تسمحلي ادلعلك" و"أكلك منين يا بطة"، و"إيه ده إيه ده".