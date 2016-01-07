أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نائب المجلس الانتقالي الليبي سابقًا: أحمل السلطات مسؤلية الهجوم على «زليتن»

Google+ Print
نائب المجلس الانتقالي الليبي سابقًا: أحمل السلطات مسؤلية الهجوم على «زليتن» نائب المجلس الانتقالي الليبي سابقًا: أحمل السلطات مسؤلية الهجوم على «زليتن»

 

عبد الحفيظ غوقة – أرشيفية

قال عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي سابقًا، إن الهجوم على المعسكر الأمني بـ «زليتن» القريبة من مدينة مصراتة يضع علامات استفهام على الجهات المسؤلة على الأمن باعتباره الحادث الثاني من نوعه، الذي يتعرض له معسكر لتدريب وتخريج ضباط وجنود أمن، وحمل السلطات الليبية مسؤولية الهوم على المعسكر.

وأضاف «غوقة»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن قوات الأمن الليبية مقصرة في حماية أبناء الدفعة الجديدة التي كانت ستحتفل بالتخرج في هذا اليوم “الدامي”، قائلًا: ‘‘الهجوم على معسكر أمني عملية إجرامية تبناها تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وتابع «غوقة»، أن أكثر من مئة شهيد سقط اليوم، بالإضافة إلى عشرات الجرحي نتيجة العملية الانتحارية التي استهدفت معكسر أمني بزليتن، متوقعًا زيادة أعداد الشهداء،  موضحًا أنه: ‘‘سبق وأن تم استهداف منطقة الهلال النفطي، وحرق خزانات الوقود بميناء سدرة منذ عام مضى، من قبل مليشيات مسلحة مدعومة من السلطة الموازية في طرابلس وبقرار منها، حيث تمكن رجال الإطفاء الليبين آنذاك من السيطرة على الحرائق وإخمادها، دون أي مساعدة دولية رغم طلبها من السلطة الليبية”.

وأكد أن المجتمع الدولي يقف اليوم، متفرجًا على الحرائق التي تشتعل من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي، ولا يحرك ساكنًا حتى ولو بالإدانة، مشيرًا إلة  أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، هو بإنهاء الانقسام المتواجد حاليًا، وبتشكيل حكومة وحدة وطنية، لمواجهة خطر تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يضرب في شرق البلاد وغربها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017