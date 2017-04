في People’s Choice Awards .. بريانكا شوبرا أفضل ممثلة عن Quantico

يقام حفل People’s Choice Awards سنوياً، ويُعتبر المقياس الأكثر دقّة في منح الجوائز؛ كونها من اختيار الجمهور وبملايين الأصوات، إذ يختار بنفسه الأفلام والبرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى اللحظات الموسيقية الأحب إلى قلبه، فيكافىء في نهاية المطاف إنجازات نجومها من خلال هذه الجائزة الشعبية.

الجدير بالذكر أن الحفل السنوي الـ People’s Choice Awards قد بدأ فعلياً في العام 1975، وهو يعتبر من المناسبات الأمريكية الشهيرة التي تحاكي مختلف المواهب الفنية والاجتماعية.

أقيم بالأمس حفل People’s Choice Awardsعلى مسرح مايكروسوفت في لوس انجلوس مباشرة من وسط المدينة، وقد تميّز الحفل بفوز النجمة بوليوود Priyanka Chopra بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في المسلسل التلفزيوني Quantico ، كما فوز برنامج 'Furious 7 كأفضل عرض تلفزيوني.



وجاءت لائحة الفائزين كما التالي:

Ellen Pompeo

Favorite TV Drama Actress

Sandra Bullock

Favorite Movie Actress

Furious 7

Favorite Movie

Furious 7

Favorite Action Movie

Supergirl

Favorite New TV Drama

Taylor Swift

Favorite Female Artist

Taylor Swift

Favorite Pop Artist

Channing Tatum

Favorite Movie Actor

Ed Sheeran

Favorite Male Artist

The Big Bang Theory

Favorite Network TV Comedy Series

Melissa McCarthy

Favorite Comedic Movie Actress

Pitch Perfect 2

Favorite Comedic Movie

Grey's Anatomy

Favorite Network TV Drama

Melissa McCarthy

Favorite Comedy TV Actress

Taylor Kinney

Favorite Dramatic TV Actor

Dakota Johnson

Favorite Dramatic Movie Actress

Person of Interest

Favorite TV Crime Drama

Kevin Hart

Favorite Comedic Movie Actor

Ellen DeGeneres

Favorite Humanitarian

Meghan Trainor

Favorite Album

