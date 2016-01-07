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بالصور: هؤلاء الفنانون في العمرة

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الخميس 07-01-2016 15:14

سافر مؤخراً عدد من الفنانين إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة،وكان من أوائل المسافرين الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا وأبناؤهما. وجاء قرار أشرف بالسفر نظراً لكونه يعيش في ضغوط نفسية منذ فترة بسبب عمله كنقيب للممثلين ما كان دافعاً لتقديم استقالته. ولكن مجلس النقابة رفضها فقرر زكي الذهاب إلى العمرة للتخفيف من أعبائه النفسية وعاد مؤخراً.
وعاد أيضاً الفنان أحمد عز من الأراضي المقدسة ولا تعدّ هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها بل سبق وسافر كثيراً لأدائها ،وبمجرد عودتة بدأ في التحضير لفيلمه"الخلية".
ويتواجد حالياً بالأراضي المقدسة الفنان أحمد رزق حيث سافر منذ حوالي أسبوع برفقة الفنان أحمد صيام والمنتج محمود شميس والمخرج محمد النقلي.
وكان آخر المسافرين الفنان كريم عبد العزيز حيث سافر أمس وأعلن لجمهوره الخبر عبر "تويتر" قائلاً:" في طريقي الآن إلى لأداء مناسك العمرة.. اللهم تقبل".

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سيدتي

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