بعد اتهامات بسرقته..صنّاع فيلم"شكة دبوس"يحتفلون ببداية عرضه سينمائياً

احتفل مساء أمس صنّاع فيلم"شكة دبوس"ببداية عرضه سينمائياً وذلك بمجمّع سينمات فاميلي بحي المعادي بالقاهرة.

حضر من أبطال العمل الفنانون خالد سليم ومي سليم ونسرين أمين ومحمد شاهين وسامية طرابلسي، والمؤلف أيمن عبد الرحمن والمخرج أحمد عبد الله في أولى تجربة إخراجية له. وقام صنّاع الفيلم بتقطيع تورتة العرض والتي حملت صورة لصنّاع الفيلم.

يأتي عرض الفيلم بعد أيام من تحرير الفنانة غدير أبو خزيم محضر ضد القائمين على العمل والمنتجين إيهاب السرجاني والفنان أحمد حلمي حيث شارك هذا الأخير في إنتاج العمل في تجربة ليست هي الأولى له. واتهمت غدير في محضر شرطة رسمي صنّاع الفيلم بسرقة اسمه بعدما سبق وتقدمت بالسيناريو الخاص بفيلمها بالإسم نفسه، للرقابة على المصنفات الفنية عام 2013 دون أن يتم إنتاجه، ما دفعها لرفع دعوى قضائية عقب نشر أخبار عن تقديم عمل سينمائي يحمل نفس الاسم.