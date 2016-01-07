صور الأمير جورج في أول يوم دراسي تشعل إنستقرام

مرتدياً سترة زرقاء مبطنة وحاملاً حقيبة على ظهره، وصل الأمير البريطاني جورج إلى الحضانة في يومه الأول، نهار أمس، من دون أيّ خوف أو انزعاج وتحت إشراف والديه، دوق ودوقة كامبريدج.

إطلالة الأمير الصغير خطفت الأنظار خلال طريقه إلى حضانة مونتيسوري بالقرب من منزل الأسرة في نورفولك. وقام قصر كنسينغتون بنشر صورتين للأمير جورج على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي التقطهما والداه، حيث حرصت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون على التقاط الصور لطفلها الصغير البالغ من العمر عامين والتي نالت 30 ألف إعجاب بعد أقل من 20 دقيقة من نشرها على موقع إنستقرام .

وستكلف الحضانة الزوجين الملكيين 5.5 جنيه استرليني في الساعة أي 33 جنيهاً استرلينياً في اليوم، لإرسال ابنهما إلى المدرسة، وهي أرخص بكثير من المؤسسات المماثلة في لندن.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الأمير وليام كان قد بدأ حياته الدراسية في حضانة مينورس في نوتينغ هيل، حيث كانت رسومه تبلغ 780 جنيهاً استرلينياً في العام في ذلك الوقت قبل حوالي 30 عاماً، وأن الأميرة ديانا اصطحبته إلى الحضانة في أول يوم له مرتدياً قميصاً باللون الأحمر وسترة مخططة وشورت.

ووفقاً للمصادر الملكية، فإن اليوم الأول للأمير الصغير يوصف بالـ "جيد جداً" ، وهو شبيه بأول يوم دخل فيه والده الأمير وليام الحضانة في العام 1985 ترافقه والدته الأميرة ديانا

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