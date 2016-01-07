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ما سر زواج محبوب العرب حازم الشريف

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الجمعة 08-01-2016 18:14

انتشر مؤخراً خبر ارتباط محبوب العرب الفنان حازم الشريف من إحدى الفتيات السوريات التي تعيش في دبي، كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بأن محبوب العرب سيعلن قريباً عن ارتباطه، موقع "سيدتي نت" اتصل بالفنان حازم الشريف الذي نفى الخبر، وقال أنا مع فكرة الزواج والاستقرار، ولكن الأمر الآن مؤجل فأنا مهتم بعملي وأسس مستقبلي الفني فهو هاجسي الحالي، ومن ناحية أخرى أحيا محبوب العرب ليلة رأس السنة في أبو ظبي بفندق روتانا بيتش، وكانت حفلة ناجحة تفاعل معه الجمهور لساعة متأخرة من الليل.

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سيدتي