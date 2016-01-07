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سر لقاء التركية نسيم وحبيبها كريم بورسين المغنية كاتي بيري في لاس فيغاس

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الخميس 07-01-2016 20:47

استقبلت النجمة التركية ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم وحبيبها الجديد الممثل كريم بورسين بطل مسلسل "مسألة شرف" عام 2016 الجديد في ليلة رأس السنة مع المغنية العالمية كاتي بيري حيث حضرا حفلها في لاس فيغاس، بعد أن قطعا آلاف الأميال من أجلها من مقر إقامتهما السابق في الولايات المتحدة الأمريكية المقيمين فيها من أسبوعين حيث أمضيا إجازة عيد الميلاد فيها أيضاً، ومددا إجازتهما الرومانسية إلى رأس السنة.
وقد أمضيا وقتاً طويلاً في التقاط الصور التذكارية مع عشرات المعجبين الأتراك في الفندق المقيمين فيه في لاس فيغاس، حيث ظهرت الصور في "السوشال ميديا"،وتداولها معجبيهما باهتمام مع آلاف اللايكات. ومازال الثنائي لليوم في أمريكا و لم يعودا بعد إلى اسطنبول.

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سيدتي