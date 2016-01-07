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نصائح لمنع تشقّق اليدين وتقصّف الأظافر

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الخميس 07-01-2016 10:35

 

اتبعي هذه النصائح البسيطة التي تخلصك من مشكة تشقّق اليدين وتقصّف الاظافر:


- لمنع تشقق وتقصف الأظافر، ننصح بإبقاء الأيدي جافة (بعيدة عن الماء)، والأظافر قصيرة قدر الإمكان، وكذلك باستعمال مرطب للبشرة عدة مرات يوميًا.
- لا مانع من استعمال طلاء الأظافر، لكن علينا عدم نسيان أن الإفراط في استعمال طلاء الأظافر قد يكون هو السبب في بعض الحالات.
- لا تبالغي في استعمال مقوي (مقسّي) الأظافر المعروف بال"نايل هاردنر" Nail Hardener
- تجنبي مقويات الأظافر التي تحتوي على مادة الفورمالديهايد أو "التولوين سلفونامايد Toluene sulfonamide ".
- استعملي قفازات القطن تحت قفازات المطاط قبل تعريض يديك للماء والصابون والمواد الكيميائية الموجودة عادة في المنظفات.
- لا تستعملي مزيل طلاء الأظافر أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، وإذا تقشر الطلاء في بعض الأماكن ضعي عليها الطلاء مرة أخرى، فهذا أفضل من إزالة الطلاء بكامله وإعادة استعماله.
- تجنبي مزيل الطلاء المحتوي على مادة الأسيتون الذي يجعل الأظافر هشة ومتشققة.
- استعملي مرطبًا للبشرة بعد كل مرة تغسلين فيها يديك.
و إليك هذه النصائح للعناية بأظافر القدمين:
- إن أظافر القدمين أكثر سمكاً من أظافر اليدين وذلك فان أفضل وقت لتقليم أظافر القدمين يكون بعد الاستحمام.على أن لا يكون ذلك بشدة.
- تجنبي المشي حافية القدمين في الأماكن المبتلة، مثل الحمامات العامة والبرك، لتلافي الالتهابات الفطرية.
- غيّري الحذاء والجوارب والسراويل الطويلة يوميا.
- تجنبي ارتداء الأحذية والجوارب الضيقة.
- تجنبي استعمال المناشف الخاصة بغيرك، حتى ولو من أفراد عائلتك، للتقليل من خطر انتقال الالتهابات إليك.

تابعي أيضاً:

بالفيديو: كيفية تنظيف الأظافر من المناكير البراق

أسرع طريقة لتطويل الأظافر

صورة لآخر صيحات طلاء الأظافر 3D

 

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سيدتي

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