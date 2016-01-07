للمحجبة : اختاري الاي لاينر الملون لسهراتك العائلية

يعتبر الأي لاينر الملون خياراً حساساً ما يجعل منه موضة الشابات الجريئات المحبات للموضة والمستعدات لخوض غمار التجربة للخروج من الروتين والإطلالات التقليدية.

لكن، ورغم حساسية اختيار الأي لاينر الملون، فإن إتقان استخدامه واتباع بعض التعليمات يسهل من العملية و يجعل منه خياراً موفقاً للحصول على عيون ساحرة ومميزة .

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فما هي أهم النصائح :

-ابتعدي عن استخدام الظلال الملونة عند تطبيق الأي لاينر الملون .

-احرصي على أن يكون مكياجك بسيطاً وهادئاً خاصةً أحمر الشفاه الذي يفضل أن يكون بلون فاتح .

-الماسكرا السوداء أو البنية تبدو مميزة مع الألوان التي تختارينها. لا تختاري الماسكارا الملونة لأي سبب كان .

-اختاري الأرجواني الداكن للعيون الخضراء، أو الأخضر الزيتوني للعيون البنية الداكنة ، أو الأرجواني مع العيون العسلية ، الأزرق الداكن هو الأفضل للعيون الزرقاء.تجنبي استخدام الأي لاينر الأصفر والبرتقالي والأحمر .

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