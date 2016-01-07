الفازلين من أفضل العلاجات لتطويل الرموش

هناك الكثير من الطرق التي تمكنك من الحصول على رموش طويلة ورائعة كتطبيق الماسكارا أو تركيب الرموش الصناعية، ولكن كل هذه الطرق مؤقتة وتنتهي بإزالة الماسكارا أو الرموش الصناعية، فكيف تحصلين على رموش طبيعية طويلة دائماً؟

يعتبر الفازلين من أفضل العلاجات المنزلية للحصول على رموش طويلة، كما أنه وسيلة رائعة للحصول على بشرة رطبة ورائعة، ويجعل رموشك أكثر قوة وليست هشة وضعيفة.

نقدم إليك في ما يلي طريقتين للحصول على رموش قوية بالفازلين:

- إذا قمت بوضع الفازلين على رموشك ثلاث مرات أسبوعياً باستخدام أعواد القطن أو فرشاة ماسكارا قديمة فإنك ستحصلين على رموش طويلة في غضون أسابيع، فالفازلين يمنحك رموشاً قوية، ولكن احرصي على استخدام نوع جيد من الفازلين للحفاظ على رموشك والعناية بها.

- كما يمكنك استخدامه ليلاً لإزالة مكياج العين، وذلك بوضع القليل من الفازلين على رموشك، واتركيه لمدة خمس دقائق، ثم استخدمي قطنة نظيفة لإزالة المكياج من عينيك، وفي هذه الحالة ستجمعين بين إزالة الماكياج وتطويل الرموش.