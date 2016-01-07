أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

الفازلين من أفضل العلاجات لتطويل الرموش

Google+ Print

الخميس 07-01-2016 20:19

هناك الكثير من الطرق التي تمكنك من الحصول على رموش طويلة ورائعة كتطبيق الماسكارا أو تركيب الرموش الصناعية، ولكن كل هذه الطرق مؤقتة وتنتهي بإزالة الماسكارا أو الرموش الصناعية، فكيف تحصلين على رموش طبيعية طويلة دائماً؟
يعتبر الفازلين من أفضل العلاجات المنزلية للحصول على رموش طويلة، كما أنه وسيلة رائعة للحصول على بشرة رطبة ورائعة، ويجعل رموشك أكثر قوة وليست هشة وضعيفة.
نقدم إليك في ما يلي طريقتين للحصول على رموش قوية بالفازلين:
- إذا قمت بوضع الفازلين على رموشك ثلاث مرات أسبوعياً باستخدام أعواد القطن أو فرشاة ماسكارا قديمة فإنك ستحصلين على رموش طويلة في غضون أسابيع، فالفازلين يمنحك رموشاً قوية، ولكن احرصي على استخدام نوع جيد من الفازلين للحفاظ على رموشك والعناية بها.
- كما يمكنك استخدامه ليلاً لإزالة مكياج العين، وذلك بوضع القليل من الفازلين على رموشك، واتركيه لمدة خمس دقائق، ثم استخدمي قطنة نظيفة لإزالة المكياج من عينيك، وفي هذه الحالة ستجمعين بين إزالة الماكياج وتطويل الرموش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي