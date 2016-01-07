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لاعب أرسنال الأسبق: لا تنتظروا النني أساسيا.. كنت أتوقع ضم لاعب بـ30 مليون استرليني

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لاعب أرسنال الأسبق: لا تنتظروا النني أساسيا.. كنت أتوقع ضم لاعب بـ30 مليون استرليني لاعب أرسنال الأسبق: لا تنتظروا النني أساسيا.. كنت أتوقع ضم لاعب بـ30 مليون استرليني

يؤمن بول موريسون لاعب وسط أرسنال الأسبق أن محمد النني نجم وسط بازل المتوقع انضمامه للمدفعجية لن يكون أساسيا في صفوف الفريق.

واقترب النني من الانضمام رسميا من بازل في صفقة تصل إلى خمسة ملايين استرليني. لكن مازالت الأمور لم تحسم بعد.

وقال موريسون عبر (سكاي سبورتس) يوم الخميس: "النني سيكون لاعبا ضمن القائمة وليس أساسيا. كنت أتوقع أن أرسنال سيضم لاعبا يكون أساسيا".

وتابع "لاعب يكون بقيمة 30 مليون جنيه استرليني.. لكن أعتقد أن النني سينتقل بخمسة ملايين استرليني".

وأشار "النني لن يكون أساسيا سريعا مع الفريق، لكنه سينضم وقد يشارك في المباريات المقبلة.. هذا يعتمد على سرعة انسجامه".

طالع - بالفيديو - سكاي سبورتس تؤكد توقيع النني على عقود انتقاله لأرسنال

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فيديو اليوم السابع

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