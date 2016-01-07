ربيعة يخطأ والشرطة يسجل وصالح جمعة يرد للأهلي سريعا بهدف رائع

ارتكب رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي خطأ فادحا وضع محمود أجوجو مهاجم الشرطة وحيدا أمام مرمى شريف إكرامي ليعدل النتيجة قبل أن يرد صالح جمعة سريعا.

الأهلي يواجه اتحاد الشرطة في لقاء مؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري.

لقاء بدأ بهدوء قبل أن يشتعل في دقيقة واحدة وتهتز الشباك بهدف أول لماليك إيفونا ورد سريع من حسام جلال.

وما حدث في الدقيقة 21 و22 تكرر مجددا في الدقيقتين 37 و38.

أجوجو يهز مرمى إكرامي بتسديدة قوية بعد خطأ من ربيعة ولكن وبمجهود فردي رائع وضع صالح جمعة الأهلي من جديد في المقدمة.

صالح توغل وسدد من خارج منطقة الجزاء تسديدة رائعة هزت شباك الشرطة وكتبت ثاني أهداف اللاعب بقميص الأهلي بعد هدفه في شباك الحدود.