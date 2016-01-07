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سقوط عاطل وبحوزته 44 قطعة حشيش حشيش بدمنهور

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سقوط عاطل وبحوزته 44 قطعة حشيش حشيش بدمنهور سقوط عاطل وبحوزته 44 قطعة حشيش حشيش بدمنهور
تمكن رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، من القبض على عاطل، بحوزته ربع كيلو حشيش بدمنهور بقصد الإتجار.

كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، تفيد بإتجار "م. م. ح" عاطل فى المواد المخدرة، متخذًا من مركز دمنهور مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه حال قيامه بمزاولة نشاطه بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته 44 قطعة لمخدر الحشيش، تزن حوالى 200 جرام، و100 جنيه، وهاتف محمول، وتحرر المحضر رقم 541 /8 جنايات مركز شرطة دمنهور لسنة 2016.

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