الكشف عن - ماذا قال سواريز للاعبي إسبانيول بعد معركة كاتالونيا

صب لويس سواريز نجم برشلونة غضبه على عدد من لاعبي إسبانيول في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة كأس الملك ووصفهم بعديمي القيمة.

وحسب تقرير ورد بصحيفة ميرور " في نهاية المباراة وفي نفق مرور اللاعبين، قام اللاعب رقم 9 في برشلونة لويس سواريز بانتظار لاعبي إسبانيول وصرخ فيهم بأشياء كثيرة."

وجاء بالتقرير أن المهاجم الدولي الأوروجوياني قال :"أنا أنتظركم تعالوا إلى هنا! أنتم عديمي القيمة!"

وتابع التقرير"تسبب ذلك في صراع بين لاعبي الفريقين وتدخل عناصر الأمن الموجودين لفض النزاع وكذلك فعل مدربو الفريقين."

وحاول إنيستا تهدئة الأوضاع بعد المباراة مؤكدا أن تلك الأمور تحدث في الدربيات " العنف هو كلمة قوية للغاية، في مباريات مثل هذه، يوجد العديد من التنافس والتشاحن."