7أهداف خلال 45دقيقة في مباراة الأهلي والشرطة

تقدم النادي الأهلي بـ 5 أهداف مقابل هدفين لنادي اتحاد الشرطة، خلال الشط الأول من مباراتهم المثيرة، اليوم ، في لقاء مؤجل في إطار الدور الخامس من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز الهدف الأول في اللقاء و للأهلي اللاعب إيفونا في الدقيقة 22، وتلاقاه بدقيقة واحد اتحاد الشرطة بهدف التعادل برأسية اللاعب محمود أجوجو، ثم عاود أجوجو للتسجيل في الدقيقة 38، ثم جاء رد الأهلي للتفوق بهدفه الثاني في رد سريع لربيعة ليحرز هدفًا في الدقيقة 39، ثم عزز تقدم الأهلي للاعب صالح جمعة في الدقيقة 40 ثم تقدم اللاعب رمضان صبحي بهدفًا له في الدقيقة 41، ثم اختتم إيفونا أهداف الشوط الأول بهدفًا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.