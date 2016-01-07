بالصور.. ضبط مصنع لتصنيع وبيع الأدوية والأعلاف المغشوشة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية والبيئة من ضبط شخصين، اليوم، الخميس، يديران مصنع لتصنيع وبيع الأدوية والأعلاف المغشوشة بدون ترخيص فى القصاصين.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لقسم شرطة البيئة والمسطحات تفيد قيام "محمد. ا. س" 33 سنة حاصل على ليسانس أصول دين مقيم الكوع دائرة مركز القصاصين و"محمد. ا" 36 سنة عامل بالأوقاف مقيم ذات الناحية بإدارة مصنع لتصنيع وبيع الأدوية البيطرية والأعلاف المغشوشة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعليه تم إعداد مأمورية لاستهداف المصنع المشار إليه حيث أسفرت عن ضبط الآتى 2 شيكارة بودرة بلاط تزن حوالى 25 كيلو جرام و7 "أجولة" ثنائى فوسفات كالسيوم تزن حوالى 25 كيلو جرام، وجوال كربونات الصوديوم تزن حوالى 25 كيلو جرام، وواحد كيلو أملاح معدنية وشيكارة بودرة وردية اللون مجهولة المصدر تزن حوالى 10 كيلو جرامات و50 كيس فيتامين ه + سيلينيوم 100 جرام و 50 كيسا سوبر فيت 100 جرام و50 علبة 100 سم مجهولة المصدر و9 عبوات فيتامين "ا" و"د" و"ه" 250 سم و8 عبوات فيتامين ه 250 + سيلينيوم 250 سم و كيلو بيراميكس و 24 كيلو ايزوميتى رال و سوبر فيت و 21 كيس تراى كوكى 1 عبوة كيلو و 2 كيس بنكولين 500 جرام و38 كيس بنى اللون مجهول المصدر و 5 زجاجة سوبر أمينو 100 سم وكمية من الاستيكر منسوبة لشركة مصر الخليج وكمية كبيرة من أكياس البلاستك والشكائر وعدد من الجراكن البلاستيك فارغة المعدة والمجهزة للبيع.

تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.



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