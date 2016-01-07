حبس المتهمين بقتل وكيلة مكتب بريد بهتيم بشبرا للاستيلاء على مصوغاتها

أمر أحمد خلاف وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة محمد عبد الرحمن بحبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقتل وكيلة مكتب بريد بهتيم بشبرا الخيمة، عقب استقلالها معهم "توك توك" للذهاب إلى منزلها، فاعتدوا عليها بالخنق فى محاولة للاستيلاء على مصوغاتها ومتعلقاتها الشخصية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد مصرع "فاطمة ع.م"، 56 سنة، وكيلة مكتب بريد بهتيم.

وأكدت التحريات بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، أن المجنى عليها استقلت توك توك مع 3 أشخاص بعد خروجها من مكتب البريد لتوصيلها إلى محل سكنها، وبالقرب من عزبة أنور شعبان قاموا بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية ومتعلقاتها، وخنقها أحدهم وكبلها آخر لشل حركتها، وعندما صرخت تمكن الأهالى من ضبط 2 منهم، وفر الآخر هاربًا، وتمكن النقيب عبد العليم إقبال معاون مباحث القسم، من القبض عليه بعد ذلك.

ودلت التحريات على أن المتهمين هم "كرلوس.د.ق"، 31 سنة، عاطل، و"سامى.أ.ح"، 37 سنة عاطل، "عماد.أ.و"، 31 سنة، عاطلن وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للجريمة.

تحرر محضر 148 بالواقعة حمل رقم إدارى قسم ثانى شبرا لخيمة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، برئاسة محمد عبد الرحمن وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.

- مقتل وكيلة مكتب بريد شبرا الخيمة على يد 3 أشخاص لسرقتها داخل "توك توك"

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