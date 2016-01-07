اخبار اليمن اليوم.. الخارجية اليمنية تعتبر ممثل الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، ذكرت وكالة أنباء تديرها الحكومة اليمنية اليوم الخميس أن وزارة الخارجية اعتبرت ممثل مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان شخصا غير مرغوب فيه، بعدما أدلى بتصريحات قالت إنها غير حيادية.

وقالت موقع وكالة سبأ على الإنترنت نقلا عن مصدر مسئول قوله إن ذلك الممثل "افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوبا به، ولم يتضح على الفور مكان وجود ممثل مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان.

ومن اخبار اليمن اليوم ، قال وزير الإعلام اليمنى عبد المجيد قباطى، إن خلايا نائمة تحاول زعزعة الاستقرار فى عدن بدولة اليمن، مؤكدًا أن هناك خطة أمنية جديدة فى عدن لمواجهة التحديات، وأن فك حصار تعز ودخول صنعاء سيكون له تكلفة بشرية.

وأصاف خلال حواره لفضائية سكاى نيوز عربية، أنه واجب على المجتمع الدولى تحمل مسئولياتها تجاه تعز وما يجرى بها من جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الخطة الأمنية الجديدة فى عدن هى دمج عناصر مدربة فى الجهاز الأمنى، لمواجهة التحديات التى تحدث بها.

على جانب اخر ، أشاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بالانتصارات والصمود البطولى لقوات الجيش والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربى فى مواجهة ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية فى محافظة تعز .

وأكد هادى فى لقاء مع مجموعة من شباب تعز استطاعوا كسر الحصار المفروض على المدينة والوصول لعدن اليوم الخميس - أن النصر آت وستجر الميليشيات الهمجية أذيال الهزيمة وستدفع ثمن ما اقترفته من جرائم .

وقال الرئيس اليمنى إن مشروع ولاية الفقيه الذى اتفق عليه سلفا الحوثى وصالح فى احتكار السلطة تكشفت أوراقه ورفضه جميع أبناء الوطن الذى لا يقبل بهذه التجربة الدخيلة ذات النزعة المذهبية الخطيرة المهددة للحياة السياسية والنسيج الاجتماعى لليمن. وأعرب هادى عن تقديره للتضحيات الجسيمة لأبناء المحافظة فى مواجهة المشروع الظلامى الحاقد على الوطن والحالم بعودة اليمن إلى ما قبل ثورتى سبتمبر وأكتوبر .