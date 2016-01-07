أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

إعفاء جوازات السفر الخاصة ولمهمة من تأشيرة الدخول للصين

Google+ Print
إعفاء جوازات السفر الخاصة ولمهمة من تأشيرة الدخول للصين إعفاء جوازات السفر الخاصة ولمهمة من تأشيرة الدخول للصين

أعلنت وزارة الخارجية عن إعفاء حملة جوازات السفر الخاصة ولمهمة الصادرة عن دولة الإمارات من شرط الحصول المسبق على تأشيرة الدخول لجمهورية الصين الشعبية وذلك ابتداء من 11 يناير الجاري.

صرح بذلك سعادة أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية إثر تبادل وزارتي خارجية دولة الإمارات والصين مذكرات دبلوماسية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الخاصة ولمهمة الصادرة عن كلا البلدين.

 وجاء الإعفاء في صورة تعديل على مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة عن دولة الإمارات والصين والموقعة مسبقاً بتاريخ 17 يناير 2012 وبناءً على ذلك سيتمكن مواطنو الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من السفر إلى الصين دون استخراج تأشيرة مسبقة اعتباراً من 11 يناير الجاري والبقاء في الأراضي الصينية لمدة تصل إلى 30 يوماً.

وأوضح أن هذا الإعفاء يؤكد على تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين بما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في  المجالات كافة مستقبلاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية