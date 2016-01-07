إعفاء جوازات السفر الخاصة ولمهمة من تأشيرة الدخول للصين

أعلنت وزارة الخارجية عن إعفاء حملة جوازات السفر الخاصة ولمهمة الصادرة عن دولة الإمارات من شرط الحصول المسبق على تأشيرة الدخول لجمهورية الصين الشعبية وذلك ابتداء من 11 يناير الجاري.

صرح بذلك سعادة أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية إثر تبادل وزارتي خارجية دولة الإمارات والصين مذكرات دبلوماسية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الخاصة ولمهمة الصادرة عن كلا البلدين.

وجاء الإعفاء في صورة تعديل على مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة عن دولة الإمارات والصين والموقعة مسبقاً بتاريخ 17 يناير 2012 وبناءً على ذلك سيتمكن مواطنو الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من السفر إلى الصين دون استخراج تأشيرة مسبقة اعتباراً من 11 يناير الجاري والبقاء في الأراضي الصينية لمدة تصل إلى 30 يوماً.

وأوضح أن هذا الإعفاء يؤكد على تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين بما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة مستقبلاً.