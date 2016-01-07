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اسماعيل هنية يؤكد مواصلة "الانتفاضة" ضد اسرائيل

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اسماعيل هنية يؤكد مواصلة "الانتفاضة" ضد اسرائيل اسماعيل هنية يؤكد مواصلة "الانتفاضة" ضد اسرائيل

>أكد اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس فى كلمة بعد ظهر الخميس فى غزة ان حركته لن تسمح باجهاض "الانتفاضة" المتمثلة الى العمليات التى نفذها فلسطينيون ضد عسكريين او مدنيين اسرائيليين منذ بداية اكتوبر فى الضفة الغربية المحتلة واسرائيل.

وفى كلمة القاها خلال مهرجان فى خان يونس جنوب قطاع غزة بعنوان "اقترب الوعد يا قدسنا" قال هنية "ستبقى الانتفاضة مستمرة حتى تعود الارض حرة. سنضخ بالانتفاضة دماءنا وارواحنا وفعلنا ولن نسمح لكائن من كان ان يجهض هذه الانتفاضة، حضر المهرجان الالاف من عناصر وانصار حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة.

وفى كلمته التى قاطعها الحاضرون بهتافات التكبير قال هنية "الانتفاضة ستكون امام مرحلة جديدة، انتفاضة القدس لم تخرج كل ما فى جعبتها. غدا الانتفاضة تكون قد بلغت 100 يوم. انتفاضة خرجت رغم محاولات العدو الصهيونى واجهزة الامن الصهيونية وللاسف (اجهزة الامن) الفلسطينية انشاء ما يسمى بالفلسطينى الجديد".

وكرر هنية القول بان "حماس لن تقبل باقل من كل فلسطين من البحر الى النهر" اضاف ان كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس "سيذهل العالم فى اى حرب او مواجهة قادمة" مع اسرائيل.
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