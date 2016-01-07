الداخلية: مقتل 3إرهابيين متورطين في محاولة اغتيال رئيس جامعة الزقازيق

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه فى إطار جهود الوزارة لملاحقة كوادر وقيادات البؤر الإرهابية وكشف مخططات تنظيم الإخوان الرامية لارتكاب حوادث العنف واستهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة، وأساتذة الجامعات، وزرع عبوات ناسفة بالمنشآت الهامة والحيوية .

وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن قطاع الأمن الوطني كشف هوية مرتكبي حادث إطلاق الأعيره النارية على رئيس جامعة الزقازيق ” بالإنابة ” موضوع القضية رقم 74521 / 2015 جنح مركز الزقازيق والتى نتج عنها إصابة بطلقات ناريه بالقدمين، وإعداد خطة لتتبعهم تمهيدًا لضبطهم ، حيث أثمرت النتائج عن تحديد إحدى لجان العمليات النوعية المنبثقة عن الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان بمحافظه الشرقية، والتى اضطلعت بتنفيذ الحادث المشار إليه حيث اتخذت إحدى الأوكار التنظيمية والذى يعد مكان لتجهيز العبوات المتفجرة المستخدمة فى الحوادث الإرهابية والاختباء به.

واستهدفت قوات الأمن الوكر الكائن بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان إلا أنه حال اقتراب القوات منه فوجئوا بإطلاق وابل من النيران من الشقة تجاههم مما دفع القوات للرد عليها حيث أسفر ذلك عن مصرع عدد 3 من الإرهابيين وهم كل من : عضو تنظيم الإخوان ن م ع مسئول لجنة العمليات النوعية، والقائمة على تنفيذ واقعة إطلاق النيران على رئيس جامعة الزقازيق ” بالإنابة ” طالب بكلية الزراعة مقيم مركز فاقوس ” محكوم عليه غيابيًا بالسجن لمده خمس سنوات فى القضيه رقم 15857 / 2013 جنايات ثان الزقازيق ” أحداث عنف بالجامعة ومطلوب ضبطه فى القضيه رقم 8828 /2014 إدارى مركز فاقوس لجنة العمليات النوعيه بفاقوس.

تم القبض على م م ع عضو لجنة العمليات النوعية والقائم على رصد تحركات السيد رئيس جامعه الزقازيق ومن المشاركين بالواقعه، طالب بكلية الدراسات الإسلاميه جامعه الأزهر ومقيم مركز الزقازيق “محكوم عليه بالسجن الغيابى لمده 10 سنوات فى القضيه رقم 376 / 2015 جنايات عسكريه كلي الإسماعيلية ” أحداث شغب وعنف ، 506 / 2014 جنح أول الزقازيق أحداث عنف وشغب، 49943 / 2014 جنايات مركز الزقازيق إشعال النيران بقطبان السكه الحديد بمركز شيبا، 50697 / 2015 جنايات مركز الزقازيق تفجير عبوه خلف برج القضاة بالزقازيق .

وألقت قوات الأمن م ع ا عضو لجنة العمليات النوعية ومسئول تصنيع العبوات المتفجره موظف بشبكة الري، ومقيم مركز كفر صقر ومطلوب في عدة قضايا “، ” والعثور بحوزتهم على سلاح آلى عيار 7.62×39 وخزينة خاصة به والذخيرة الخاصه به ، بندقية خرطوش ، مبلغ مالي قدره 1850 جنيه ، 5 تليفونات محمول ، دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ” .