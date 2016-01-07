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مباشر الدوري المصري- الأهلي 1-1 اتحاد الشرطة.. إيفونا يسجل وأجوجو يرد

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مباشر الدوري المصري- الأهلي 1-1 اتحاد الشرطة.. إيفونا يسجل وأجوجو يرد مباشر الدوري المصري- الأهلي 1-1 اتحاد الشرطة.. إيفونا يسجل وأجوجو يرد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي واتحاد الشرطة في لقاء مؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري.

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ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 19 نقطة من 9 مباريات. بينما يأتي الشرطة بقيادة فتحي مبروك في المركز الـ16 بلا أي انتصار وبرصيد 7 نقاط.

ويدخل الأهلي اللقاء بـ4 تغييرات عن اللقاء الماضي والذي أيضا شهد إجراء 4 تغييرات عن اللقاء السابق له.

حسين السيد بدلا من صبري رحيل. محمد هاني بدلا من أحمد فتحي. مؤمن زكريا على مقاعد البدلاء ويشارك رمضان صبحي بدلا منه. وأخيرا صالح جمعة يعوض غياب الموقوف حسام غالي.

** الدقيقة 22 إيفونا يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي بعد مجهود رائع من وليد سليمان.

** الدقيقة 15 تسديدة قوية من صالح جمعة من داخل منطقة اتحاد الشرطة ولكن إلى ركنية لم تشكل أي خطورة على مرمى الشرطة.

** الدقيقة 5 حجازي يتألق أمام الفرصة الأولى والأخطر للشرطة.

** الأهلي 0-0 اتحاد الشرطة

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع