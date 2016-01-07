مباشر الدوري المصري- الأهلي 0-0 اتحاد الشرطة.. حجازي يتألق وصالح جمعة يظهر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي واتحاد الشرطة في لقاء مؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري.

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ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 19 نقطة من 9 مباريات. بينما يأتي الشرطة بقيادة فتحي مبروك في المركز الـ16 بلا أي انتصار وبرصيد 7 نقاط.

ويدخل الأهلي اللقاء بـ4 تغييرات عن اللقاء الماضي والذي أيضا شهد إجراء 4 تغييرات عن اللقاء السابق له.

حسين السيد بدلا من صبري رحيل. محمد هاني بدلا من أحمد فتحي. مؤمن زكريا على مقاعد البدلاء ويشارك رمضان صبحي بدلا منه. وأخيرا صالح جمعة يعوض غياب الموقوف حسام غالي.

** حجازي يتألق أمام الفرصة الأولى والأخطر للشرطة.

** الأهلي 0-0 اتحاد الشرطة

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة