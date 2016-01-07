صورة - شجار بـ ' الأيدي والأرجل ' في معسكر فينورد

تعد العطلة الشتوية في أوروبا هي الوقت المثالي لكي تبعد الأندية لاعبيها عن الأجواء الساخنة في التدريبات لكن هذا لم يحدث مع فريق فينورد ولاعبيه.

وخلال الدخول للتدريبات بمعسكر فريق فينورد في ألبوفييرا بالبرتغال اشتبك كلا من ميكيل نيلوم وتوني فيلينا لاعبي الفريق بالأيدي واضطر اللاعبون للتدخل والفصل بينهما.

وعلى الرغم من الجهود المضنية التي قام بها كلا من زملائهم وجيوفاني فان برونكهورست مدرب الفريق إلا أنهم لم يستطيعوا تفريق اللاعبين الغاضبين للغاية.

وحسب ما جاء بصحيفة دايلي ميل فإنه تم تصوير الظهير نيلوم ومتوسط الميدان فيلينا وهما يتشاجران ويحاول كلا من ريك كارسدورب وكينيث فيرميير وسفين فان بيك الفصل بينهما في حين أن فان برونكهورست مدافع أرسنال وبرشلونة السابق يحاول يائسا أن يفصل بينهما.

وفشل الجميع في الفصل بين الثنائي وكان كلاهما يتبادل الركلات في مشاهد بدت بغيضة للغاية بين الثنائي.

ونشر تقرير بهولندا أن الصراع بدأ بعدما تفاعل فيلينا بغضب شديد نحو تدخل قوي من نيلوم الأمر الذي جعل الثنائي يشتبكان بالأيدي.