أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير - ليفربول قد يقدم عرضا خياليا من أجل لاعب مونشنجلادباخ

Google+ Print
تقرير - ليفربول قد يقدم عرضا خياليا من أجل لاعب مونشنجلادباخ تقرير - ليفربول قد يقدم عرضا خياليا من أجل لاعب مونشنجلادباخ

أكد تقرير بالصحافة الألمانية أن نادي ليفربول قد يحطم رقمه القياسي في سوق الانتقالات وذلك من أجل ضم جرانيت شاكا متوسط ميدان بروسيا مونشنجلادباخ.

وحسب ما جاء بالصحيفة الألمانية "بيلد" فإن ليفربول يجهز عرضا كبيرا من أجل ضم الدولي السويسري صاحب الـ23 عاما وسعره قد يكسر رقم ليفربول القياسي بسوق الإنتقالات.

وحسم نادي مونشنجلادباخ سعر اللاعب مؤكدين إنهم يرغبون في الحصول على مبلغ 37 مليون جنيه إسترليني، لكن التقرير أضاف أن هذا اللاعب يستحق ذلك السعر خاصة وأن ليفربول بحاجة لإضافة متوسط ميدان مبتكر.

وسجل شاكا 3 أهداف في 15 مباراة خاضها مع جلادباخ هذا الموسم، ويرغب كلوب بشدة في إضافة اللاعب لفريقه.

الجدير بالذكر أن ليفربول يمتلك قائمة إصابات كبيرة تضم كلا من كوتينيو وساخو ولوفرين وأوريجي وهندرسون وسكرتل وستوريدج وإنجز وفلانجان وروستير وجوميز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع