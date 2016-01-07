تقرير - ليفربول قد يقدم عرضا خياليا من أجل لاعب مونشنجلادباخ

أكد تقرير بالصحافة الألمانية أن نادي ليفربول قد يحطم رقمه القياسي في سوق الانتقالات وذلك من أجل ضم جرانيت شاكا متوسط ميدان بروسيا مونشنجلادباخ.

وحسب ما جاء بالصحيفة الألمانية "بيلد" فإن ليفربول يجهز عرضا كبيرا من أجل ضم الدولي السويسري صاحب الـ23 عاما وسعره قد يكسر رقم ليفربول القياسي بسوق الإنتقالات.

وحسم نادي مونشنجلادباخ سعر اللاعب مؤكدين إنهم يرغبون في الحصول على مبلغ 37 مليون جنيه إسترليني، لكن التقرير أضاف أن هذا اللاعب يستحق ذلك السعر خاصة وأن ليفربول بحاجة لإضافة متوسط ميدان مبتكر.

وسجل شاكا 3 أهداف في 15 مباراة خاضها مع جلادباخ هذا الموسم، ويرغب كلوب بشدة في إضافة اللاعب لفريقه.

الجدير بالذكر أن ليفربول يمتلك قائمة إصابات كبيرة تضم كلا من كوتينيو وساخو ولوفرين وأوريجي وهندرسون وسكرتل وستوريدج وإنجز وفلانجان وروستير وجوميز.