تحرير 1062 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1062 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 455 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و127 مخالفة إزالة ملصقات و125 مخالفة انتظار خاطئ و7حجز سيارة و192 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و31 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و37 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و58 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و17 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 13 رخصة لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 15 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 13 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و35 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.