بالصور.. إحباط محاولة جديدة للتعدى على بحيرة الصيادين بحى أول الإسماعيلية

أعلن أحمد عبد الباقى، رئيس حى أول الإسماعيلية، أنه تم التصدى الحاسم لمحاولة قيام أحد الأشخاص بالتعدى على جزء من بحيرة الصيادين بطريق عمارة السياحى "البلاجات" ومحاولته القيام بالشروع بالبناء بعد ردم جزء من البحيرة وتشوين كميات من السن والرمل ومواد البناء والطوب.

وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، وتأكيداته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التصدى بكل حسم لأية محاولة للتعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والضرب بيد من حديد على يد المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأشار عبدالباقى إلى أنه تم التنسيق مع أجهزة شرطة المسطحات المائية والثروة السمكية، وباستخدام آليات ومعدات الحى تم رفع وإزالة كافة التشوينات من المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية مع مرتكبى المخالفة.



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منطقة بحيرة الصيادين



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تشوينات الرمال والزلط



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المنطقة المعتدى عليها



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كميات كبيرة من مواد البناء بالمنطقة