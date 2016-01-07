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بالصور.. ضبط مصنع لتصنيع وبيع الأعلاف المغشوشة فى القصاصين بالإسماعيلية

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بالصور.. ضبط مصنع لتصنيع وبيع الأعلاف المغشوشة فى القصاصين بالإسماعيلية بالصور.. ضبط مصنع لتصنيع وبيع الأعلاف المغشوشة فى القصاصين بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية والبيئة من ضبط شخصين يديران مصنع لتصنيع وبيع الأدوية والأعلاف المغشوشة بدون ترخيص فى القصاصين.

اليوم السابع -1 -2016

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لقسم شرطة البيئة والمسطحات تفيد قيام كل من "محمد.أ.س" 33سنة حاصل على ليسانس أصول دين مقيم الكوع دائرة مركز القصاصين و"محمد.أ"، 36 سنة عامل بالأوقاف مقيم ذات الناحية بإدارة مصنع لتصنيع وبيع الأدوية البيطرية والأعلاف المغشوشة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعليه تم إعداد مأمورية لاستهداف المصنع المشار إليه.

اليوم السابع -1 -2016

وأسفرت عن ضبط 2 شيكارة بودرة بلاط تزن حوالى 25 كيلو جرام و7 شيكارة ثنائى فوسفات كالسيوم تزن حوالى 25 كيلو جرام وشيكارة كربونات الصوديوم تزن حوالى 25 كيلو جرام وواحد كيلو أملاح معدنية وشيكارة بودرة وردية اللون مجهولة المصدر تزن حوالى 10 كيلو جرام و50 كيس فيتامين ه + سيلينيوم 100 جرام و50 كيس سوبر فيت 100 جرام و50 علبة 100 سم مجهولة المصدر و9 عبوات فيتامين ا د ه 250 سم و8 عبوات فيتامين ه 250 + سيلينيوم 250 سم وكيلو بيراميكس و24 كيلو ايزوميتى رال وسوبر فيت و21 كيس تراى كوكى 1 عبوة كيلو و2 كيس بنكولين 500 جرام و38 كيس بنى اللون مجهول المصدر و5 زجاجة سوبر أمينو 100سم وكمية من الاستيكر منسوبة لشركة الخليج وكمية كبيرة من أكياس البلاستك والشكائر وعدد من الجراكن البلاستيك فارغة المعدة والمجهزة للبيع.

اليوم السابع -1 -2016

تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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