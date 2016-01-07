بالصور.. انتهاء أعمال ترميم مقصورة الإسكندر الأكبر بمعبد الأقصر

انتهت أعمال الترميم بالجانب الشرقي لمقصورة الإسكندر الأكبر بمعبد الأقصر، والتى أشرف عليها فريق خبراء ترميم مصريين فقط، ومن المقرر أن يتم انطلاق العمل فى المقصورة بالجانب الغربى ليتم تسليمها خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور مصطفي وزيري، مدير عام آثار الأقصر، إن فريق ترميم الآثار المصري أظهر كفاءة عالية في أعمال الترميم، ونجح الخبراء عقب انتهاء عملهم في إظهار الرسوم والنقوش والألوان الخاصة بالجانب الشرقى بالمقصورة.

وأضاف مدير عام آثار الأقصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فريق خبراء الترميم المصريين قاموا بأعمالهم في إزالة الأتربة وبقايا الطيور والخفافيش العالقة بها بصورة ملفتة للغاية، ومن المقرر أن تنطلق أعمال الترميم في الجانب الغربي لنفس المقصورة أيضاً خلال الأيام المقبلة.

وأنشئ "معبد الأقصر" على مساحة حوالى أربعة أفدنة، وبدأ فى بنائه الملك "أمنحوتب الثالث" من 1405 – 1370 قبل الميلاد تقريباً، وهو من ملوك الأسرة الثامنة عشرة، وأقام هذا الملك معظم مبانى معبد الأقصر، وذلك لتكريم وعبادة ثالوث طيبة المقدس الإله "آمون"، والإلهة "موت"، والإله "خونسو".

واشترك فى إنشاء وإقامة هذا المعبد كل من "توت عنخ آمون" والملوك "آى"، و"حور محب"، و"سيتى الأول"، كما أجرى الملك "رمسيس الثانى" توسعات فى المعبد، ولقد سجل "توت عنخ آمون" مناظر موكب "عيد أوبت" على الجدران المحيطة بصفى أساطين رواق الطواف، وكذلك رحلة "آمون" السنوية التى تنتهى عند الأقصر، وعندما زار "الإسكندر الأكبر" مصر، أراد أن يتقرب إلى آلهة "طيبة" فقام بتشييد مقصورة للإله "آمون" وسط قاعة الهيكل بالمعبد.



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