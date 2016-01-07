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أخبار العراق اليوم.. التحالف الدولى يشن 19 غارة على مواقع "داعش"

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أخبار العراق اليوم.. التحالف الدولى يشن 19 غارة على مواقع "داعش" أخبار العراق اليوم.. التحالف الدولى يشن 19 غارة على مواقع "داعش"
تناولت أخبار العراق اليوم، اخر تطورات عمليات القوات العراقية المشتركة فى فرض سيطرتها على مدينة الرمادى، حيث تمكنت العشائر بمعاونة الفرقة الذهبية من صد هجوم وصف بالأعنف من قبل مقاتلى تنظيم "داعش" على قضاء حديثة.

ويشير المشهد الأمنى فى العراق إلى اشتداد دائرة الخناق والحصار على مساحات تمدد التنظيم، وتحديداً فى محافظة الأنبار، فى تناغم لافت بين القوات العراقية على الأرض بمختلف تشكيلاتها وضربات التحالف الدولى التى نفذت، بحسب بيان للتحالف، 19 ضربة جوية بالقرب من 8 مدن عراقية أصابت عدداً من الوحدات التكتيكية والمواقع القتالية والمخابئ والمعدات المختلفة.

كما تناولت أخبار العراق اليوم، سيطرة القوات العراقية المشتركة على جامع الدولة الكبير ومدينة الألعاب فى الرمادى بمحافظة الانبار، بعد معارك مع إرهابيى تنظيم "داعش" أسفرت عن مقتل 30 منهم وتدمير آليتين.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان "إن قوات مكافحة الإرهاب تواصل تقدمها للسيطرة على الأراضى المتبقية من الأحياء فى محيط مدينة الرمادى، إضافة إلى تفكيك المنازل والشوارع المفخخة".

وفى الأنبار دمرت القوات العراقية معسكرا تابعا لتنظيم "داعش" الإرهابى، وقضت على 75 إرهابياً غرب منطقة الثرثار فى محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق.

كما رصدت أخبار العراق اليوم، بحث رئيس مجلس النواب العراقى، سليم الجبورى، الخطط والإجراءات المعدّة لانطلاق عملية تحرير الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".

وذكر بيان لمكتب إعلام البرلمان العراقى أن الجبورى استقبل فى مكتبه الخاص، محافظ نينوى، نوفل حمادى، وجرى، خلال اللقاء، استعراض آخر التطورات الميدانية الجارية فى محافظة نينوى، لا سيما ما يتعلق بالخطط والإجراءات المعدة لانطلاق عملية تحرير الموصل من سيطرة "داعش".
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