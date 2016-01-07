أخبار سوريا اليوم.. وثيقة أمريكية مسربة تتحدث عن حل سياسى بسوريا

تناولت أخبار سوريا اليوم، وثيقة أمريكية مسربة تحدثت عن خطوات للحل السياسى فى سوريا توقعت رحيل بشار الأسد فى مارس عام 2017، على أن يتبعها انتخابات لاختيار برلمان ورئيس جديدين، فى أغسطس من العام نفسه.

وذكرت الوثيقة، التى سربتها وكالة أنباء أمريكية، أن خطة مغادرة الأسد ستنطلق بعد أسابيع قليلة بتشكيل لجنة أمنية من النظام والمعارضة، وإعلان عفو عام، وتشكيل هيئة حكم انتقالى، وفقاً لبيان جنيف الأول.

ويلى ذلك حل البرلمان فى مايو وتسمية مجلس تشريعى مؤقت، واعتراف مجلس الأمن بالهيئة الانتقالية، وعقد مؤتمر للمصالحة والإعمار.

>كما تناولت أخبار سوريا اليوم، ما أعلنت عنه وكالات إغاثة دولية عن قلق متنام إزاء مصير الآلاف من المدنيين العالقين فى المدن والقرى المحاصرة فى سوريا.

وأشارت تقارير إلى وفاة العديد من الأشخاص جوعا فى بلدة مضايا، شمال غرب العاصمة السورية دمشق، التى تحاصرها القوات الحكومية منذ يوليو الماضى، كما تحدثت عن وضع سيئ للغاية فى قريتين محاصرتين من قبل قوات المعارضة شمال البلاد.

ويعتقد أن نحو 400 ألف شخص يعيشون تحت الحصار فى سوريا فى ظروف أصبحت أكثر صعوبة مع حلول فصل الشتاء.

كما رصدت أخبار سوريا اليوم، قول جماعة روسية ناشطة اليوم الخميس إن لديها أدلة على أن الطائرات الروسية الموجودة فى سوريا مزودة بقنابل عنقودية، ليشككوا بذلك فى النفى الرسمى.

وفى الشهر الماضى، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن أدلة ظهرت فى سوريا فى الآونة الأخيرة تشير إلى أن روسيا إما أسقطت قنابل عنقودية فى سوريا أو أمدت القوات الجوية السورية بدفعة جديدة منها أو الاثنين معا، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم هيومن رايتس ووتش.