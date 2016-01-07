أخبار المغرب اليوم.. نساء مغربيات يطالبن باستراتيجية لمواجهة الاتجار بالبشر

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول تقدم عدد من النساء المغربيات بمذكرة للحكومة تحثها فيها على العمل على إخراج قانون شامل لمناهضة الاتجار بالبشر.

خرجت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بعدد من المقترحات، بعد أن شرعت لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان بمجلس النواب فى مناقشة مشروع القانون 27.14 الخاص بمكافحة هذا النوع من الاتجار.

وعبرت الجمعية عن "ارتياحها لإخراج وبرمجة مشروع القانون تفاعلا مع توصيات المجتمع الدولى ومذكرات الأحزاب السياسية والجمعيات النسائية"، مسجلة أن هذا المشروع "لا يعدو أن يكون إلا تتميما لمقتضيات القانون الجنائى تارة، والمسطرة الجنائية تارة أخرى، دون أن يكون قانونا شاملا وخاصا لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال".

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، ترحيل السلطات المغربية مواطنة فرنسية من أصل جزائرى، الاثنين الماضى، بعد إعلانها الولاء لتنظيم داعش الإرهابى، حيث كانت قد حلت بالمغرب الشهر الماضى بعد مغادرتها لفرنسا، حيث كانت تعمل مضيفة طيران، قبل أن تقرر ارتداء النقاب والاستقرار نهائيا بالمملكة.

وتناولت أخبار المغرب اليوم، تقرير المندوبية السامية للتخطيط فى المغرب أمس الأربعاء بأن الاقتصاد المغربى نما 4.7% على أساس سنوى فى الربع الأخير من 2015، ارتفاعا من نمو بلغ 2.2% فى الفترة المماثلة من 2014 بفضل زيادة الإنتاج الزراعى.

وأعلن المغرب عن إنتاج قياسى من الحبوب بلغ 11 مليون طن العام الماضى، بعد هطول أمطار وفيرة، وتشكل الزراعة ما يزيد عن 15% من اقتصاد البلاد.