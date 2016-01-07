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سوء التغذية أهم أسباب فقر الدم.. والعلاج مش بكتر الأكل

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سوء التغذية أهم أسباب فقر الدم.. والعلاج مش بكتر الأكل سوء التغذية أهم أسباب فقر الدم.. والعلاج مش بكتر الأكل
فقر الدم مشكلة مرضية تصيب الكثيرين، سواء أطفال أو كبار، ويعانون خلالها من بعض الأعراض المرضية كالإعياء والشعور بالهزلان والضعف العام، وآلام الدماغ المبرحة والدوخة والدوار والشعور بالتعب والإرهاق على الدوام.

أسباب وأنواع فقر الدم


>ويوضح الدكتور محمد عيسى، استشارى أمراض الباطنة والسكر، أن فقر الدم له العديد من الأنواع منها المنجلى، والناتج عن نقص كمية الحديد فى الجسم، والنوع غير التنسجى، وكلها أشكال لها الكثير من الأسباب، منها ضعف تناول الأطعمة التى تحتوى على الحديد، وأسباب مرضية عضوية كالأورام، وقد يكون الحمل من أهم الأسباب لأن الحديد فى جسم المرأة يغذى طفلها أيضا، كذلك تفقد الكثير من السيدات الدماء نتيجة الدورة الشهرية، كما أن الأسباب الوراثية وتاريخ العائلة أيضًا من أهم العوامل المسببة للمشكلة.

سوء التغذية أهم أسباب فقر الدم


>وتابع الدكتور عيسى حديثه موضحًا أن سوء التغذية هو السبب الأبرز فى الإصابة بفقر الدم، وعلى الأخص لدى الصغار الذين هم فى طور البناء والنمو، فسوء التغذية له العديد من الأشكال، ولا يعنى كما يعتقد البعض أن كمية الطعام الذى يتناوله الإنسان قليلة.

وأوضح استشارى الباطنة، أن سوء التغذية يشتمل على تناول الطعام غير المحتوى على العناصر المهمة للجسم، وأهمها الحديد كالسبانخ والعسل الأسود، كذلك نقص الفيتامينات، والبروتين والحصة اليومية منه، والأطعمة الغنية بحمض الفوليك.

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