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بالصور.. أطباء بالأقصر يستخرجون "بلية زجاجية" من القناة المهبلية لطفلة3سنوات

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بالصور.. أطباء بالأقصر يستخرجون "بلية زجاجية" من القناة المهبلية لطفلة3سنوات بالصور.. أطباء بالأقصر يستخرجون "بلية زجاجية" من القناة المهبلية لطفلة3سنوات
فى واقعة غريبة من نوعها بمستشفيات الأقصر، قام الدكتور أحمد حمزة النقيب العام لأطباء محافظة الأقصر، واستشارى النساء والتوليد بمستشفى الأقصر العام، مساء اليوم الخميس، بإجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، حيث استخرج من القناة المهبلية لها "بلية زجاجية"، دون معرفة كيفية وصول ذلك الجسم لجسد الطفلة.

وصرح الدكتور أحمد حمزة، أنه أجرى تلك العملية للطفلة التى لم يتعد عمرها الـ3 سنوات، باستخدام منظار الرحم "hystroscop" عن طريق المهبل "vaginoscop"، وحضر العملية والد الطفلة ووالدتها التى إطمأنت على عدم حدوث نزيف.

وشارك فى إجراء العملية للطفلة بمستشفى الأقصر العام مع الدكتور أحمد حمزة، كل من الدكتور محمد بدوى أخصائى الأطفال، والدكتور أحمد صلاح أخصائى التخدير، ومحمود الطواب المساعد بالمستشفى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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