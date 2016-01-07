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بالفيديو.. الجيش يشارك المسافرين الأقباط فرحتهم بعيد الميلاد ويوزع الهدايا

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بالفيديو.. الجيش يشارك المسافرين الأقباط فرحتهم بعيد الميلاد ويوزع الهدايا بالفيديو.. الجيش يشارك المسافرين الأقباط فرحتهم بعيد الميلاد ويوزع الهدايا
شاركت القوات المسلحة الإخوة المسيحيين المسافرين على الطرق السريعة فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، من خلال احتفالية نظمتها الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على بوابات تحصيل الرسوم فى الطرق الخاصة بها، ووزعت عليهم الهدايا العينية والتذكارية وقدمت لهم الأعلام وكروت التهنئة بعيد الميلاد المجيد .

وحرصت الشركة الوطنية للطرق على تقديم الوجبات للمسافرين الأقباط وإطلاق الألعاب النارية، إلى جانب استطلاع رأى المواطنين حول جودة الخدمة المقدمة على الطرق السريعة، والتعرف على أية عقبات قد تواجه المسافرين تمهيدا لحلها .

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مصر 365

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