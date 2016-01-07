بالفيديو.. الداخلية تضبط ربع طن متفجرات داخل محاجر مجهولة بجنوب سيناء

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط ربع طن من المواد الخام التى تستخدم فى تصنيع المتفجرات فى عدة مناطق متفرقة بجبال جنوب سيناء.

كانت معلومات وردت للواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، مفادها وجود مخازن للمواد الخام التى يُصنع منها المتفجرات بمحاجر مهجورة بجبال جنوب سيناء، فتم توجيه مأموريات أمنية نجحت فى ضبط ربع طن من هذه المواد بمناطق متفرقة وتم التحفظ عليها.

وقالت مصادر أمنية لـ"اليوم السابع"، إن هذه المواد الخام كانت تكفى لتصنيع الآلاف من القنابل والعبوات الناسفة، وأن الجماعات الإرهابية كانت ستخدمها فى ذكرى 25 يناير، وأن الضربات الأمنية الاستباقية بناءً على المعلومات الأمنية نجحت فى إجهاض هذه المخططات الجبانة ووأدها.



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