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السعودية تعلن رفض لعب أنديتها ومنتخباتها في إيران

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السعودية تعلن رفض لعب أنديتها ومنتخباتها في إيران السعودية تعلن رفض لعب أنديتها ومنتخباتها في إيران

اتحاد الكرة السعودي

 

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم في اجتماع له، رسميًا رفضه اللعب في إيران، على صعيد الأندية في دوري أبطال آسيا وكافة المنتخبات الوطنية، وانتظار قرار الاتحاد الآسيوي بشأن نقلها لملاعب محايدة.

وجاء خلال الاجتماع تعيين خالد بانصر رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي، وتحويل خالد البابطين إلى عضو في اللجنة، فيما تم تعيين سعود الرومي رئيسا لغرفة فض المنازعات الرياضية. وتم تكليف ياسر المسحل رئيسا لرابطة المحترفين وتوجيه الشكر لمحمد النويصر على فترة رئاسته، حسبما أفادت جريدة الرياض .

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