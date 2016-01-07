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لأول مرة.. «دونات» من الذهب صالحة للأكل بـ 100 دولار

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«دونات» ذهبية

 

قدم مطعم أمريكي في ولاية بروكلين، حلوى «دونات» من الذهب صالحة للأكل بسعر 100 دولار.

ويصنع مطعم “ذا مانيلا كلوب” معجنات الدونات والحلويات والكرواسون، وأكد مع الصور المنشورة على صفحته على “انستجرام” بأن هذه الدونات مغطاة برقائق الذهب عيار 24 قيراط، ومزينة بكريستالات صغيرة ومحشوة بموس البنفسج، حسبما أفادت جريدة نيويورك ديلي نيوز.

وأعتبر البعض من رواد التواصل الاجتماعي، الأمر تبزيرا وأسوا الطرق لإنفاق 100 دوار، بينما أعتبر مؤيدين للفكرة ان الأمر يعتبر فن يصعب تقديره.

 

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«دونات» ذهبية

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