حازم إمام: نرحب باللعب على بتروسبورت.. لكن شعارنا هو الفوز على أي ملعب

أكد حازم إمام رئيس جهاز الكرة بالزمالك إن مواجهة الفريق المقبلة أمام إنبي المقررة مساء السبت ستكون صعبة على الفريقين، مشددا على تركيز الجميع فى الزمالك على الفوز بهذه المباراة.

وقال حازم إمام في تصريحات صحفية "المباراة المقبلة صعبة على الفريقين لكننا نركز على هذه المباراة وجميع المباريات المقبلة للعودة لتصدر الدوري مرة أخرى".

وأضاف "الجهاز الفني بقيادة ميدو ومساعديه يسعون لتجهيز اللاعبين نفسيا لمواجهة إنبي التي دائما ما تكون قوية وندية بين الفريقين".

وأردف "بالنسبة لملعب بترو سبورت فنحن نرحب بخوض المباريات عليه خاصة أن اللاعبين تعودوا عليه منذ الموسم الماضي، لكن على كل حال شعارنا هو الفوز سواء داخل أو خارج ملعبنا".